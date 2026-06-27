Adana'da TIR iki otomobili ezdi geçti. 5 yaralı
27.06.2026 08:13
Kazada otomobilde sıkışına yaralılar kurtarıldı.
Adana’nın Ceyhan ilçesinde TIR'ın iki otomobile çarpması sonucu yaralanan 5 kişi hastanelere kaldırıldı.
TIR'ın iki otomobile çarptığı kazada 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, S.D. idaresindeki TIR, D-400 kara yolu Koruklu Kavşağı'nda, önce T.Y'nin kullandığı otomobile ardından sürücüsü henüz tespit edilemeyen diğer otomobile çarptı.
Kazanın ardından ekipler olay yerine geldi.
Kazada otomobillerde bulunan 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobillerde sıkışan bazı yaralılar, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.
TIR ŞOFÖRÜ İFADE İÇİN EMNİYET'TE
Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerindeki incelemelerin ardından TIR sürücüsü S.D. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.