Adana'da TIR iki otomobili ezdi geçti. 5 yaralı

TIR'ın iki otomobile çarptığı kazada 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, S.D. idaresindeki TIR, D-400 kara yolu Koruklu Kavşağı'nda, önce T.Y'nin kullandığı otomobile ardından sürücüsü henüz tespit edilemeyen diğer otomobile çarptı.