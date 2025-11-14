Adana'da uyuşturucu operasyonu: 4 kilodan fazla sentetik uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi

Adana'da 4 kilo 722 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi ele geçirilen evdeki şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesi'nde belirlenen bir eve operasyon yaptı.

Evin mutfak dolabı içindeki bir çantada, 5 paket halinde 4 kilo 722 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi ile hassas terazi ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli Y.Ü, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.