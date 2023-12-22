Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik merkez Seyhan ve Yüreğir ilçesindeki 3 eve operasyon düzenledi.



Adreslerde yapılan aramalarda, 169 gram sentetik uyuşturucu, 90 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ve hassas terazi ele geçirildi.



Bunun üzerine ekipler evlerdeki Semih A, Sercan Y. ve Yonca T'yi gözaltına aldı.



Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Semih A. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.