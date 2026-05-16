Adana'da yaşlı çifti kandırmışlardı. Tutuklandılar

Adana 'nın Yüreğir ilçesinde dolandırıcılar, 86 ve 79 yaşındaki yaşlı çifti telefonla arayarak isimlerinin dolandırıcılık ve altın hırsızlığı olayına karıştığını öne sürdü.

Şüpheliler operasyon yapılacağını söyleyerek yaşlı çiftten evde bulunan altınları teslim etmelerini istedi.

Dolandırıcıların yönlendirmelerine inanan çift, yaklaşık 10 milyon 200 bin lira değerindeki altınlarını şahıslara teslim etti.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin saklandığı adresi buldu.

Belirlenen eve operasyon düzenleyen ekipler, 2 bilezik, 4 çeyrek altın, 46 Cumhuriyet altını, 35 bin TL, 2 bin 140 euro, 720 dinar, 600 dolar ile 8 bin 416 uyuşturucu hap ele geçirdi.

H.A. ile S.A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.