Adana'da yaylalarda kar etkili oldu

İki gündür devam eden yağmurun ardından Pozantı, Aladağ ve Karaisalı ilçelerine bağlı yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Sabah saatlerinde uyanan vatandaşlar, kar ve sisin oluşturduğu masalsı manzarayla karşılaştı.

Özellikle Pozantı ilçesine bağlı Yenikonacık Yaylası'nda gece saatlerinde başlayan kar yağışı sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü. Yaylada oluşan sis ve kar örtüsü, doğada görülmeye değer bir görüntü oluşturdu.

Bayram tatilini yaylada geçiren vatandaşlar kar sürpriziyle karşılaştı.

Bayram için yaylaya gelen İsa Büyükgüzel, sabah kar ve sis manzarasıyla uyandıklarını belirterek, "Bugün bayramın ikinci günü. Sabah kar ve sisle uyandık. Çok güzel bir manzara var" dedi.