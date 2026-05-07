Adana'da yıkım faciaya dönüşüyordu
07.05.2026 12:29
Kadının ölümden döndüğü an cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Adana'da inşaat halindeki beş katlı binanın yıkımı sırasında kaldırımda yürüyen bir kadın ölümden döndü.
Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi Kozan Caddesi'nde, inşaat halindeki beş katlı apartmanın yıkımına karar verildi.
Güvenlik önleminin alınmadığı öne sürülen alanda, binanın dün yıkım çalışması başladı. Bina yıkılırken oluşan toz bulutu nedeniyle caddede görüş mesafesi düştü.
Bu sırada kaldırımda yürüyen bir kadın, panikle kaçıp kurtuldu. Caddedeki sürücüler de araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.
O anlar, çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.