Adapazarı'nda taksi durağında silahlı saldırı

06.06.2026 10:00

Adapazarı'nda taksi durağında silahlı saldırı
DHA

Polis olaydan sonra kaçan saldırganı arıyor.

DHA
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Sakarya'da bir taksi durağında çıkan tartışmada silahlı saldırıya uğrayan taksi şoförü yaralandı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir taksi durağında silahlı kavga çıktı.

 

Olay, saat 01.00 sıralarında Yenicami Mahallesi’ndeki taksi durağında meydana geldi. İddiaya göre, taksi durağında yaşanan tartışma kısa sürede büyüdü.

 

Tartışmanın ardından bir şüpheli, yanındaki silahla taksi şoförüne ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği taksi şoförü yaralanırken, şüpheli kaçtı.

 

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılıp tedaviye alındı.

 

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

 

OIayla ilgili soruşturma sürüyor.

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