"Adınız cinayete karıştı" yalanıyla yaşlı kadını 2 milyon TL dolandırdılar
14.07.2026 15:16
Amasya'da kendilerini sivil polis olarak tanıtıp "Adınız cinayete karıştı" yalanıyla yaşlı kadını yaklaşık 2 milyon lira dolandıran 2 şüpheli, Giresun'da yakalandı. Ele geçirilen para ve altınlar sahibine teslim edildi.
Olay, 9 Temmuz'da Merkez ilçeye bağlı Ziyaret beldesinde yaşandı. K.D.'yi telefonla arayan Hakan A. ile Fevzi B., kendilerini sivil polis olarak tanıttı.
Şüpheliler, "Adınız bir cinayet olayına karıştı. Evdeki altınların incelenmesi ve parmak izi tespiti yapılması gerekiyor" diyerek K.D.'yi kandırdı.
Telefon görüşmesinden kısa süre sonra eve gelip kendilerini sivil polis olarak tanıtan şüphelilere inanan K.D., gelinine ait olan 6 bilezik, 2 kolye, 2 bileklik ile avro, dolar ve Türk lirasından oluşan yaklaşık 2 milyon lira değerindeki ziynet eşyası ve nakit parayı kendi elleriyle teslim etti.
Değerli eşyaları alan şüpheliler, hızla adresten uzaklaştı.
Şüpheli, Girseun'da yakalandı.
Bir süre sonra dolandırıldığını fark eden K.D., durumu hemen jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), teknik ve fiziki takip yürüterek şüphelilerin kimliklerini saptadı.
Düzenlenen operasyonla Giresun'da kıskıvrak yakalanıp gözaltına alınan Hakan A. ve Fevzi B., Amasya'ya getirildi. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda ele geçirilen tüm ziynet eşyaları ve nakit paralar, jandarmadaki işlemlerin ardından mağdur kadına iade edildi.
Jandarma karakolundaki işlemleri tamamlanan Hakan A. ile Fevzi B., 10 Temmuz günü sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.