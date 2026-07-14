"Adınız cinayete karıştı" yalanıyla yaşlı kadını 2 milyon TL dolandırdılar

Olay, 9 Temmuz'da Merkez ilçeye bağlı Ziyaret beldesinde yaşandı. K.D.'yi telefonla arayan Hakan A. ile Fevzi B., kendilerini sivil polis olarak tanıttı.

Şüpheliler, "Adınız bir cinayet olayına karıştı. Evdeki altınların incelenmesi ve parmak izi tespiti yapılması gerekiyor" diyerek K.D.'yi kandırdı.

Telefon görüşmesinden kısa süre sonra eve gelip kendilerini sivil polis olarak tanıtan şüphelilere inanan K.D., gelinine ait olan 6 bilezik, 2 kolye, 2 bileklik ile avro, dolar ve Türk lirasından oluşan yaklaşık 2 milyon lira değerindeki ziynet eşyası ve nakit parayı kendi elleriyle teslim etti.

Değerli eşyaları alan şüpheliler, hızla adresten uzaklaştı.