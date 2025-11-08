Alkollü sürücü kazaya neden oldu: 4 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Efe Sirac D. (18), idaresindeki 02 BJ 002 plakalı otomobil, Adıyaman- Gölbaşı Karayolu Yukarı Çöplü mevkiinde sola dönüş yapacağı esnada Ali L. (66), idaresindeki 08 DF 006 plakalı otomobille çarpıştı.

Meydana gelen kazada sürücülerden Ali L., Efe Sirac D., ile araçlarda bulunan Zeynep L. (60), ve Barın I. (18), yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken sürücü Efe Sirac D’nin alkollü olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.