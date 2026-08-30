Yıldırım düştü, ormanlık alanda yangın çıktı
30.08.2026 10:43
Yıldırım, orman yangınına neden oldu.
Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde ormanlık alana yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın ekiplerce söndürüldü.
Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde ormanlık alana yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında çok sayıda ağaç zarar gördü.
Yangın, akşam saatlerinde Hamzalar köyü kırsalında başladı. Bölgedeki ormanlık alana yıldırım düşmesinin ardından yükselen alevler üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında çok sayıda ağaç zarar gördü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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