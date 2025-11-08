Adıyaman merkezli kaçakçılık operasyonu: 9 kişi tutuklandı

Kentte suç örgütü kurarak silah satışı yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik Adıyaman, Malatya ve Şanlıurfa'da 5 Kasım'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 28 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklandı, 19'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, suç örgütü kurarak silah satışı yaptıkları iddia edilenlere yönelik Adıyaman, Malatya ve Şanlıurfa'da 5 Kasım'da operasyon düzenlemiş, 40 ruhsatsız av tüfeği, 26 kurusıkı tabanca, 16 ruhsatsız tabanca, 482 fişek, 7 bıçak, 2 torna makinesi, 1 kılıç ile çok sayıda kaçak sigara ele geçirmişti.