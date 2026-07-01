18 ayrı suçtan aranıyordu, yakalandı
01.07.2026 15:05
Özel harekat ekiplerinin de desteğiyle, şüpheli yakalandı
56 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A. özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonla yakalandı.
Emniyet ekiplerinin uzun süredir peşinde olduğu, hakkında tam 18 farklı dolandırıcılık dosyasından arama kararı ve 56 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 45 yaşındaki S.A., yapılan operasyon sonucu yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, firari şüphelinin şehir merkezindeki bir adreste gizlendiğini tespit edince hemen harekete geçti.
Kaçma ihtimaline karşı bölgeyi ablukaya alan ekipler, operasyon için düğmeye bastı. Özel harekat polislerinin de katıldığı, havadan da destek verilen baskın sırasında yakalanacağını anlayan S.A., saklandığı evin havalandırma boşluğundan kaçmaya çalıştı.
Ancak polisin sıkı takibi sayesinde kaçmaya fırsat bulamadan gözaltına alındı. Emniyetteki yasal işlemleri tamamlanan azılı dolandırıcı, doğrudan cezaevine gönderildi.
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