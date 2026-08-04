2 bin 500 rakımlı yaylalardan sofraya. Kovanlar açıldı, sağım başladı

Uzun ve meşakkatli bir sezonun ardından yayla sezonunu tamamlayarak bal sağımına başladıklarını ifade eden Önder, "Bahar mevsiminde ova köylerinde arılarımızın oğul ve yavru dönemini tamamladık. Daha sonra Türk Dağı eteklerindeki yaylalara çıktık. Uzun süren sezonun ardından şimdi bal sağımına başladık. Nasibimizde ne varsa onu almaya çalışıyoruz. Bu yıl bal rekoltesi önceki yıllara göre biraz daha düşük" dedi.