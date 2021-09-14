Adıyaman'da 126 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı (Adıyaman Haberleri)

Adıyaman'da 126 evde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.

Adıyaman Haberleri Anadolu Ajansı 14.09.2021 - 12:43

Adıyaman'da 126 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Adıyaman Haberleri - Anadolu Ajansı,

 Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonucunun pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararları uygulamaya koydu. Buna göre, farklı mahallelerdeki 126 ev karantinaya alındı.


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