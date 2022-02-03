Adıyaman'da 168 evde Covid-19 karantinası.

Adıyaman Haberleri - Anadolu Ajansı, Adıyaman'daCovid-19 tedbirleri kapsamında 168 evde karantina başlatıldı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Covid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar uygulamaya konuldu.



Bu kapsamda bazı mahallelerdeki 168 ev karantinaya alındı.

