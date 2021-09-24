Adıyaman'da 171 ev Kovid-19 karantinasına alındı

Adıyaman Haberleri Anadolu Ajansı 24.09.2021 - 12:15
Adıyaman Haberleri - Anadolu Ajansı,
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 testi sonuçlarının pozitif çıkması üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararları uygulamaya koydu.
Bu kapsamda farklı mahallelerdeki 171 ev karantinaya alındı.
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