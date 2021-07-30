Adıyaman'da 20 ev Covid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Adıyaman Haberleri 30.07.2021 - 15:59
Adıyaman'da, 20 evde yeni tip coronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Covid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzısıhha Kurulu yeni kararlar aldı. Bu kapsamda, farklı mahallelerdeki 20 ev karantinaya alındı.
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