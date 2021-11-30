Adıyaman'da 24 ev karantinaya alındı (Adıyaman Haberleri)

Adıyaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 24 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Haberler - Adıyaman Haberleri Anadolu Ajansı 30.11.2021 - 15:09

Adıyaman'da 24 ev karantinaya alındı

Haberleri - Anadolu Ajansı, Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar uygulamaya konuldu.

Bazı mahallelerdeki 24 ev karantinaya alındı.

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