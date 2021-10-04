Adıyaman'da 261 ev Kovid-19 karantinasına alındı

Adıyaman Haberleri - Anadolu Ajansı,

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu, yeni kararları uygulamaya koydu.



Bu kapsamda bazı mahallelerdeki 261 ev karantinaya alındı.





