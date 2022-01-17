Adıyaman'da 36 ev karantinaya alındı.

Adıyaman Haberleri - Anadolu Ajansı, Adıyaman'da, Covid-19 tedbirleri kapsamında 36 evde karantina başlatıldı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Covid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar uygulamaya konuldu.



Bu kapsamda bazı mahallelerdeki 36 ev karantinaya alındı.