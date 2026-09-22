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Adıyaman'da 4 öğrenci yemekten zehirlendi

22.09.2026 13:58

Adıyaman'da 4 öğrenci yemekten zehirlendi
IHA

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA
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Adıyaman’da düzenlenen bir programda yemek yiyen 4 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Altınşehir Mahallesi’nde düzenlenen bir programa götürdükleri yemekten yiyen 4 öğrenci, bir süre sonra mide bulantısı ve halsizlik şikayetleri yaşamaya başladı. 

 

Öğrencilerin fenalaştığını fark eden görevliler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

 

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, öğrencilere ilk müdahaleyi yaptı. Ardından 4 öğrenci, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

 

Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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