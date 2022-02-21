Adıyaman'da 482 ev Kovid-19 karantinasına alındı

Adıyaman Haberleri - Anadolu Ajansı,

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar uygulamaya konuldu.



Bu kapsamda bazı mahallelerdeki 482 ev karantinaya alındı.



