Adıyaman'da 5 ev Covid-19 nedeniyle karantinaya alındı.

Adıyaman Haberleri - Anadolu Ajansı, Adıyaman'da, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 5 evde karantina uygulaması başlatıldı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar uygulamaya konuldu.



Bu kapsamda, bazı mahallelerdeki 5 ev karantinaya alındı.



