Adıyaman'da 523 ev Covid-19 karantinasına alındı (Adıyaman Haberleri)

Adıyaman'da 523 ev Covid-19 karantinasına alındı.

Haberler - Adıyaman Haberleri Anadolu Ajansı 11.02.2022 - 16:58

Adıyaman'da 523 ev Covid-19 karantinasına alındı

Haberleri - Anadolu Ajansı, Adıyaman'da, Covid-19 tedbirleri kapsamında 523 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Covid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar uygulamaya konuldu.

Bu kapsamda bazı mahallelerdeki 523 ev karantinaya alındı.

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