Adıyaman'da 64 ev Kovid-19 karantinasına alındı

Adıyaman Haberleri - Anadolu Ajansı, Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararları uygulamaya koydu.



Bu kapsamda bazı mahallelerdeki 64 ev karantina altına alındı.



