Adıyaman'da 77 ev Kovid-19 karantinasına alındı

Adıyaman Haberleri - Anadolu Ajansı,

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu, yeni kararları uygulamaya koydu.



Bu kapsamda bazı mahallelerdeki 77 ev karantinaya alındı.



