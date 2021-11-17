Adıyaman’da akrabalar arasında kavgaya 3 gözaltı

Haberler - Adıyaman Haberleri 17.11.2021 - 16:53
Kavga. öğle saatlerinde Malazgit Mahallesi’nde meydana geldi. Birbiriyle akraba olan iki aile fertleri arasında iddiaya göre, borç-alacak meselesi yüzünden tartışma çıktı.
Kısa sürede birbiriyle tekme tokat saldıran tarafların kavgası ihbarla gelen polis tarafından sonlandırıldı. Polis ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen 3 kişiyi gözaltına alarak, sorgulamak üzere emniyete götürdü.
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