Adıyaman'da balkondan düşen genç kız öldü

Haberler - Adıyaman Haberleri Anadolu Ajansı 22.10.2021 - 15:49
Adıyaman Haberleri - Anadolu Ajansı, İzollu köyünde yaşayan Ayşegül E. (20), ikinci kattaki evin balkonunda temizlik yaptığı esnada dengesini kaybederek düştü.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan genç kız, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Ayşegül E'nin cesedi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
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