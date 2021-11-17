Adıyaman’da bıçaklı kavga: 1 yaralı (Adıyaman Haberleri)

Adıyaman’da, Adnan Yılmaz (62), tartıştığı kişi tarafından göğsünden bıçaklandı.

Haberler - Adıyaman Haberleri 17.11.2021 - 15:44

Adıyaman’da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Dağkuyucak Köyünde meydana gelen olayda, Adnan Yılmaz ismi öğrenilemeyen bir kişi ile tartıştı. Tartışma sırasında kimliği belirsiz kişi yanındaki bıçakla Yılmaz'ı göğsünden yaraladı. Kanlar içerisinde kalan Yılmaz, olayı görenlerin çağırdığı ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Jandarma, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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