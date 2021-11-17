Adıyaman’da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Haberler - Adıyaman Haberleri 17.11.2021 - 15:44
Dağkuyucak Köyünde meydana gelen olayda, Adnan Yılmaz ismi öğrenilemeyen bir kişi ile tartıştı. Tartışma sırasında kimliği belirsiz kişi yanındaki bıçakla Yılmaz'ı göğsünden yaraladı. Kanlar içerisinde kalan Yılmaz, olayı görenlerin çağırdığı ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Jandarma, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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