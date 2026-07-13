Adıyaman'da DAEŞ operasyonu. 4 kişi tutuklandı
13.07.2026 12:16
Son Güncelleme: 13.07.2026 12:16
Adıyaman'da DAEŞ'e yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şube ekiplerinin terör örgütü DAEŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Örgütün faaliyetlerini ortaya çıkarmak ve engellemek amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında emniyet güçleri, geçmiş yıllarda DAEŞ bünyesinde silahlı eylemlere katıldığı değerlendirilen şahısları teknik ve fiziki takibe aldı.
Soruşturma doğrultusunda önceden tespit edilen adreslere eş zamanlı baskınlar yapan ekipler, 5 zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı.
Emniyetteki yasal süreçleri tamamlanan şüpheliler, yoğun güvenlik önlemleri altında sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye gönderildi.
Mahkemeye çıkarılan 5 şahıstan 4’ü tutuklanıp cezaevinin yolunu tutarken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olayla ilgili başlatılan adli soruşturma sürüyor.
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