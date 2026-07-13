Adıyaman'da DAEŞ operasyonu. 4 kişi tutuklandı

Örgütün faaliyetlerini ortaya çıkarmak ve engellemek amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında emniyet güçleri, geçmiş yıllarda DAEŞ bünyesinde silahlı eylemlere katıldığı değerlendirilen şahısları teknik ve fiziki takibe aldı.

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