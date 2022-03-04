Adıyaman'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Haberler - Adıyaman Haberleri Anadolu Ajansı 04.03.2022 - 10:38
Adıyaman Haberleri - Anadolu Ajansı,
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, "FETÖ'ye üye olmak" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.D'nin kent merkezindeki evinde olduğunu belirledi.
Evinde yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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