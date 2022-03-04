Adıyaman'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı (Adıyaman Haberleri)

Adıyaman'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Haberler - Adıyaman Haberleri Anadolu Ajansı 04.03.2022 - 10:38

Adıyaman'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Haberleri - Anadolu Ajansı,
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, "FETÖ'ye üye olmak" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.D'nin kent merkezindeki evinde olduğunu belirledi.


Evinde yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.


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