Adıyaman'da iki grup birbirine girdi
11.11.2025 15:01
İHA
Adıyaman'da 2 grup arasında çıkan kavgaya polis ekiplerince müdahale edildi.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Varlık Mahallesi 1512 sokak içerisinde 2 grup arasında tartışma çıktı.
Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen ekiplerin çalışmaları sonucunda kavga edenlere müdahale edildi.
Ölen yada yaralanın olmadığı olay sonrası taraflar bir birinden şikayetçi olmaması sonrası kalabalık dağıtıldı.
YASAL UYARI
ADIYAMAN Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ADIYAMAN Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.