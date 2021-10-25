Adıyaman'da izinsiz kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı (Adıyaman Haberleri)

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde izinsiz kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı.

Haberler - Adıyaman Haberleri Anadolu Ajansı 25.10.2021 - 12:11

Adıyaman'da izinsiz kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı

Adıyaman Haberleri - Anadolu Ajansı, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Savran köyünde izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, 2 kazma, demir murç, balyoz ve kürekle yakalanan 4 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.


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