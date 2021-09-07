Adıyaman'da kaçakçılık operasyonlarında 2 kişi gözaltına alındı (Adıyaman Haberleri)

Adıyaman'da düzenlenen operasyonlarda 31 bin 500 paket sigara kağıdı, gümrük kaçağı 40 bin bandrolsüz filtreli sigara kağıdı (makaron) ve 60 cep telefonu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman Haberleri 07.09.2021 - 19:25

Adıyaman'da kaçakçılık operasyonlarında 2 kişi gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentte şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada, 31 bin 500 paket sigara kağıdı ve gümrük kaçağı 40 bin bandrolsüz filtreli sigara kağıdı (makaron) bulundu.

Ekipler bir iş yerine düzenlenen operasyonda ise gümrük kaçağı 60 cep telefonu ele geçirdi. Operasyonlarda 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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