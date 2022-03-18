Adıyaman'da kayıp olarak aranan kişi ölü bulundu

Haberler - Adıyaman Haberleri Anadolu Ajansı 18.03.2022 - 14:38
Adıyaman Haberleri - Anadolu Ajansı,
İlçeye bağlı Tecirli köyü yakınlarında dere yatağında bir kişiyi hareketsiz görenler durumu jandarmaya bildirdi.
Bölgeye gelen sağlık ekipleri dere yatağındaki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Araştırmada cesedin, dün Tecirli köyünde kayıp ihbarında bulunulan Halil Aktemir'e (75) ait olduğu belirlendi.
Cenaze, otopsi için Gölbaşı Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
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