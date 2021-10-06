Adıyaman'da Kovid-19 aşısı yaptıran velilere kitap hediye edildi

Adıyaman Haberleri - Anadolu Ajansı, En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü nüfus ortalaması haritasında turuncu kategoride bulunan Adıyaman'da düzenlenen etkinlikte, Kovid-19 aşısı yaptıran velilere kitap hediye edildi.



Sevgi Anaokulu tarafından düzenlenen etkinlikte okul bahçesinde İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince Kovid-19 aşısı standı kuruldu.



Etkinlikte velilere Kovid-19 aşısının öneminden bahsedilerek aşı yapılması konusunda çağrıda bulunuldu.



Sıraya girerek aşılarını yaptıran velilere ise okul yönetimince kitap hediye edildi.





