Adıyaman'da nesli tehlike altında olan çizgili sırtlana araç çarptı

Adıyaman'da yolun karşısına geçmeye çalışan çizgili sırtlan, bir aracın çarpması sonucu telef oldu. Sürücünün olay yerinden kaçtığı öne sürüldü.

Ekipler tarafından yoldan alınan hayvanın cansız bedeni, gerekli incelemelerin yapılması amacıyla merkeze götürüldü.

Olay yerine gelen ekipler, ölen hayvanın bölgede nadir rastlanan çizgili sırtlan olduğunu belirledi.

Karayolundan geçen sürücülerin durumu fark ederek ihbarda bulunması üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Adıyaman Şube Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.

Kahta-Siverek karayolu Menzil Kavşağı yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan çizgili sırtlana, plakası henüz belirlenemeyen bir araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan hayvan telef olurken, sürücünün durmadan olay yerinden ayrıldığı öne sürüldü.

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