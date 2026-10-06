Adıyaman'da okul çıkışında motosikletin çarptığı 12 yaşındaki öğrenci yaralandı

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan öğrenci , Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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