Adıyaman’da otomobil ile traktör çarpıştı, 2 yaralı (Adıyaman Haberleri)

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.

Haberler - Adıyaman Haberleri Anadolu Ajansı 23.11.2021 - 20:11

Adıyaman’da otomobil ile traktör çarpıştı, 2 yaralı

Haberleri - Anadolu Ajansı, Ali Karayiğit idaresindeki 34 KD 9138 plakalı otomobil, Kahta- Siverek kara yolu Narince köyü girişinde Şükrü Orhan idaresindeki 02 FB 7483 plakalı traktör ile çarpıştı.

Otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Remziye Karayiğit yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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