Adıyaman'da otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı

Çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’nde bildirdi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Besni Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kasım S.'nin kullandığı otomobil sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada Kasım S. ile otomobilde bulunan Emine S., Nisanur S., Nazlı S. ve Nilgün S. yaralandı.

