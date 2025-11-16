Adıyaman'da otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı
16.11.2025 11:45
DHA
Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir otomobil şarampole devrildi. Kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Besni ilçesi Sarıyaprak Mahallesi’nde meydana geldi.
Kasım S.'nin kullandığı otomobil sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada Kasım S. ile otomobilde bulunan Emine S., Nisanur S., Nazlı S. ve Nilgün S. yaralandı.
Çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’nde bildirdi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Besni Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
