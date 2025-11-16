Adıyaman'da otomobil şarampole yuvarlandı: 5 yaralı

Meydana gelen kazada sürücü Kasım S., ile otomobilde bulunan Nilgün S., Nazlı S., Nisanur S., ve Emine S. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Gaziantep’ten Besni istikametine seyir halinde olan Kasım S. idaresindeki otomobil, Sarıyaprak mevkiinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

