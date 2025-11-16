Adıyaman'da otomobil şarampole yuvarlandı: 5 yaralı
16.11.2025 14:23
İHA
Adıyaman’ın Besni ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Gaziantep’ten Besni istikametine seyir halinde olan Kasım S. idaresindeki otomobil, Sarıyaprak mevkiinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Meydana gelen kazada sürücü Kasım S., ile otomobilde bulunan Nilgün S., Nazlı S., Nisanur S., ve Emine S. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
