Adıyaman'da otomobiller çarpıştı. 6 yaralı

25.04.2026 15:58

DHA

Olay yerinde yaralılara müdahale edildi.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, iki otomobil çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Besni ilçesinde meydana geldi. 

 

Adıyaman istikametinden Besni'ye doğru seyreden A.T.'nin kullandığı otomobil, karşı yönden gelen Y.Y.'nin kullandığı otomobille çarpıştı. 

 

Otomobillerin sürücüleri A.T. ve Y.Y. ile araçlarda bulunan H.A., A.R., T.L. ve H.Ç. yaralandı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri sağlıkçılar tarafından yapılan yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları Besni Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. 

