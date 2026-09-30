Adıyaman'da PVC atölyesindeki patlamada 2 kişi yaralandı
30.09.2026 11:12
Patlamanın sebebi araştırılıyor.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, iş yerinde meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı.
Kahta ilçesine bağlı Bayraktar Mahallesi'ndeki PVC atölyesinde dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.
İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Patlama sonrası vücutlarında yanıklar oluşan A.A. (43) ve O.Ç. (37) yaralandı. Yaralılar, sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların tedavilerinin devam ettiği bildirildi.
Patlamanın sebebinin belirlenmesi için çalışmalar sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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