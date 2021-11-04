Adıyaman'da silah imalatı ve ticareti yapan zanlı yakalandı

Haberler - Adıyaman Haberleri Anadolu Ajansı 04.11.2021 - 16:39
Adıyaman Haberleri - Anadolu Ajansı, Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çamiçi köyünde silah imalatı ve ticareti gerçekleştirildiği bilgisine ulaştı.
Ekipler, silah ve mühimmat arama köpeği desteğiyle B.K'ye ait evde yaptıkları aramada, kurusıkı tabanca, av tüfeği, 45 mermi ve silah yapımında kullanılan malzemeler ele geçirdi.
Şüpheli B.K, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
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