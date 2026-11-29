Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavileri devam eden yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olay, dün akşam, Girne Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; 2 grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

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