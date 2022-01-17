Adıyaman'da sobadan sızan gazdan etkilenen 21 kişi hastaneye kaldırıldı.

Haberler - Adıyaman Haberleri Anadolu Ajansı 17.01.2022 - 16:53
Adıyaman Haberleri - Anadolu Ajansı, Adıyaman'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 21 kişi tedavi altına alındı.
Kent merkezi, Tut ve Kahta ilçelerinde 21 kişi, karbonmonoksit gazından etkilendi.
Hastanelere kaldırılan kişilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
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