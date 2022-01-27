Adıyaman'da sobadan sızan gazdan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Haberler - Adıyaman Haberleri Anadolu Ajansı 27.01.2022 - 11:55
Adıyaman Haberleri - Anadolu Ajansı, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksitten etkilenen 3 kişi tedavi altına alındı.
Çatalağaç köyünde yaşayan Çığa ailesi, sobadan sızan gazdan etkilendi.
112 Acil Servis ekipleri, kar yağışından dolayı yolu kapalı köye ulaşamayınca jandarma ekiplerinden destek istedi.
Köye ulaşan jandarma ekipleri, 3 kişiyi Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne götürdü.
Tedavi altına alınan aile fertlerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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