Adıyaman'da terör operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Haberler - Adıyaman Haberleri Anadolu Ajansı 27.04.2022 - 11:57
Adıyaman Haberleri - Anadolu Ajansı,
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, terör örgütüne üye olduğu öne sürülen İ.E'yi yakaladı.
Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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