Adıyaman'da terör operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Haberler - Adıyaman Haberleri Anadolu Ajansı 12.04.2022 - 14:02
Adıyaman Haberleri - Anadolu Ajansı,
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, terör örgütüne üye oldukları öne sürülen D.D. ile Z.Ç.D'yi gözaltına aldı.
Zanlılar, işlemleri için jandarmaya götürüldü.
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