Adıyaman'da terör operasyonunda yakalanan 2 zanlı adli kontrolle serbest bırakıldı (Adıyaman Haberleri)

Adıyaman'da terör örgütü PKK üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haberler - Adıyaman Haberleri Anadolu Ajansı 22.04.2022 - 14:43

Adıyaman'da terör operasyonunda yakalanan 2 zanlı adli kontrolle serbest bırakıldı

Haberleri - Anadolu Ajansı,
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında düzenlenen operasyonda yakalanan M.A.D. ve E.D'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen M.A.D. ve E.D. sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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