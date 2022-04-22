Adıyaman'da terör operasyonunda yakalanan 2 zanlı adli kontrolle serbest bırakıldı

Haberler - Adıyaman Haberleri Anadolu Ajansı 22.04.2022 - 14:43
Adıyaman Haberleri - Anadolu Ajansı,
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında düzenlenen operasyonda yakalanan M.A.D. ve E.D'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen M.A.D. ve E.D. sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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